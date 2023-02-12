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الأحد، 12-02-2023 03:16 م

اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها

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الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الأحد، ثلاثة شبان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال في البطن ووصفت جروحهما بالخطيرة ونقلا إلى المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن جرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، تم إدخالهم إلى غرف العمليات، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.


وأضاف مراسل "وفا" ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا في حي الجابريات، واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال.


والأسير زبيدي هو شقيق الشهيد داوود الزبيدي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير زكريا الزبيدي.


 




 

 


 

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