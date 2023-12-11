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الإثنين، 11-12-2023 09:29 ص

اضراب شامل يعم فلسطين تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري- عمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين ، اليوم الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ66 على قطاع غزة، وبالمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين الغزيين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

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وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.


كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.


ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.


ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17,975 شهيدا، ونحو 51,300 جريح، أغلبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

 

وفا


 




 

 


 

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