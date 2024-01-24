اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، شرق الخليل.

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ووفقاً لمصادر أمنية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، بعد دهم منزلي عائلتيهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.



وتخلل الاقتحام كذلك الاستيلاء على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.



كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.