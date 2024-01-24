الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

كريشان : خلل بنظام رخص المهن الجديد وضبطنا موظفين مرتشين يعيقون المعاملات

"أطباء بلا حدود" تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

هبوط أسعار النفط عالمياً

فيديو - الضباب يلف العاصمة عمّان

بلدية السلط ترفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

بريطانيا تصدر بيانا من 24 دولة بشأن ضربات على الحوثيين

الأربعاء، 24-01-2024 08:03 ص

اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، شرق الخليل.

اضافة اعلان


ووفقاً لمصادر أمنية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، بعد دهم منزلي عائلتيهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.


وتخلل الاقتحام كذلك الاستيلاء على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.


كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-1276-1706069801-png-1706069801.wm

قوات الاحتلال تفجر منزل أسير في عوريف

شهداء

50 شهيدا غربي خان يونس خلال 24 ساعة

ططط

"أطباء بلا حدود" تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

طط

رويترز تكشف عن ملامح هدنة بين المقاومة والاحتلال تلوح بالأفق

05117878837262425780713408015535

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العين بنابلس

ج

قطر تدين التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

أخبار متعلقة
احتلال 5

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

الاحتلال٦

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات بالخليل

اسعاف 5

6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاحتلال٦

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

اسعاف 5

9 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل