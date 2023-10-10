الآلاف امام السفارة الاسرائلية في لندن دعماً لفلسطين - فيديو

الوكيل الإخباري- تجمع الآلاف من الأشخاص أمام السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.



و بالتفاصيل، ألقت السلطات في لندن القبض على ثلاثة أشخاص بعد احتجاجات خارج السفارة الإسرائيلية في لندن مساء الاثنين، وقد تكون هناك اعتقالات إضافية بسبب الأضرار الجنائية التي لحقت بمبنى في شارع كنسينغتون هاي.



وأعلنت السلطات في لندن أن أحد المعتقلين تم اتهامه بالاعتداء على عامل طوارئ، فيما اتُهم آخر بالإضرار بالممتلكات بدوافع عنصرية، وكان الثالث يحمل سلاحًا هجوميًا.



شهدت محطة مترو أنفاق في لندن تصاعدا للتوتر بين مؤيدي الفلسطينيين والإسرائيليين، وقامت الشرطة بمحاولة الحفاظ على النظام في ليلة شهدت تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية.

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pic.twitter.com/6jm7fqKcqK Tensions spill over into scuffle at Pro-Palestinian demonstration in London. A young man set off a firework during the gathering on Kensington High Street. As Met police intervened, several other protesters waded into the melee. #London October 9, 2023

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