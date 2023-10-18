الأزهر الشريف يوجه نداءً إلى الأمة العربية والإسلامية

الوكيل الإخباري - دعا الأزهر الشريف، الأمة العربية والإسلامية، إلى استثمار قوتها وأموالها وثرواتها وما تملكه من عدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًاً فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانية والأخلاق.

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وأضاف في بيان، صدر صباح اليوم الأربعاء، أنّه يجب على الأمة الإسلامية، إعادة النظر جذرياً في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس.



وتابع: "على الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ، ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات".



وشدد الأزهر الشريف، في بيانه الذي جاء عقب مجزرة الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء في مستشفى المعمداني، أنّه "على الفلسطينيين مواجهة العدو بالصمود في وجه هجماتِه الوحشية البربريَّة".



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرّقة في قطاع غزة مع دخول اليوم الثاني عشر على التوالي من الحرب، وسط انقطاع الماء والكهرباء والغذاء وانهيار يشهده القطاع الطبي.



وأعلت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 3200 شهيد، وإصابة نحو 11000، غالبيتهم من الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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