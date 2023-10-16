هآرتس: نحن على شفا كارثة تاريخية في إسرائيل

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الوكيل الإخباري - تحدث الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي عن الترجيحات المتزايدة حول توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة برا.

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وذكر ليفي في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن "إسرائيل ستنطلق، وربما تكون قد انطلقت، عندما سترى هذه السطور النور، إلى عملية برية كارثية في قطاع غزة".


وأضاف أن هذا الغزو يمكن أن ينتهي بفشل ذريع لم تشاهده إسرائيل أو غزة من قبل، مشيرا إلى أن هذا الغزو يمكن أن يحول الصور التي تأتي من غزة في الفترة الأخيرة إلى المقدمة.


وتوقع الكاتب اليساري الإسرائيلي أن يتعرض جيش الاحتلال إلى خسائر فادحة بحال دخوله برا، قائلا "سنقف أمام مذبحة جماعية، جنود كثيرون سيقتلون بدون هدف، سكان غزة سيواجهون نكبة ثانية، علاماتها الأولية أصبحت توجد على الأرض، من هذه الفظائع لن يربح أي أحد من الطرفين".


بترا

 




 

 


 

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