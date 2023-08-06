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الأحد، 06-08-2023 12:27 م

الأسرى الإداريون يرجعون وجبات الطعام في سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا ارجاع وجبات الطعام اليوم الأحد، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

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وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إرجاع الوجبات ينفذ اليوم كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.


وأكد أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.


وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السجون قد أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.


وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون".

 

صفا


 




 

 


 

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