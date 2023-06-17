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السبت، 17-06-2023 01:47 م

الأسرى يمهلون إدارة سجون الاحتلال فرصة لاستكمال الحوار

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الوكيل الاخباري - قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار، بعد الاستجابة لبعض المطالب، خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية، حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل.

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وأكد نادي الأسير، في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن هذه الفرصة تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، معربين عن استعدادهم الدائم والجاهزية العالية للحفاظ على حقوقهم.


ودعا الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة لقضيتهم، للاستمرار في دورهم الداعم لحقهم بانتزاع حريتهم، وإنهاء هذا الملف الظالم.

 

وفا


 




 

 


 

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