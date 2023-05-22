الاحتلال يصيب شابا ويعتقل 3 آخرين خلال اقتحام مدينة جنين

الوكيل الاخباري - أصيب شاب، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة احياء من مدينة جنين.

اضافة اعلان



وقالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ونشرت قناصتها على اسطح بعض البنايات في حيي المراح وخلة الصوحة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم: ادهم نبيل جلبوني، واحمد محاجنة الشخشير، وساهر محاجنة.



وأضاف أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة، اسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بشظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفا