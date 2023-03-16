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الأسير مناصرة: يقدمون لي طعاما سيئا والقوارض تعيش في زنزانتي

الخميس، 16-03-2023 12:18 م

الأسير مناصرة: يقدمون لي طعاما سيئا والقوارض تعيش في زنزانتي

حححح


الوكيل الإخباري - اشتكى الأسير المقدسي أحمد مناصرة، من ظروف اعتقاله الصعبة التي يعاني منها في عزل معتقل عسقلان.

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وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير مناصرة خاطب قاضي محكمة الاحتلال في بئر السبع خلال جلسة تمديد عزله قبل ثلاثة أيام، قائلا: إنه يعاني من آلام حادة في معدته منذ 45 يوماً، كما تم منعه من استقبال أي أموال من عائلته "للكنتينا"، إضافة إلى أنه يقدم له طعام سيء، ملوث بالحشرات، وأيضاً فإن القوارض تعيش في زنزانته.


وأشارت إلى أن قاضي محكمة الاحتلال، رد عليه بتمديد عزله الانفرادي لمدة 6 أشهر إضافية، رغم وضعه النفسي الخطير، إذ توجه سابقا 36 خبيرا نفسيا إلى رئيس الاحتلال بطلب الإفراج عنه بسبب تردي حالته الصحية والنفسية داخل معتقلات الاحتلال.


وكانت إدارة سجون الاحتلال حولت في الرابع عشر من نيسان الماضي، الأسير أحمد مناصرة من سجن "إيشل" في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل عسقلان.

 

وفا


 




 

 


 

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