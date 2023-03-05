20 يوما على خطوات "عصيان" الأسرى رفضا لإجراءات المتطرف "بن غفير"

الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية "العصيان"، لليوم الـ20 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، وصولا إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

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ويُنفّذ الأسرى اليوم الأحد، وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته "لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة": ارتداء الزيّ البني ملابس (الشاباص)، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية، وإغلاق الأقسام من الساعة العاشرة حتى الواحدة، وعقد جلسات تعبئة أثناء (الفورة- الخروج إلى ساحة السّجن)، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء.



وأوضحت أن الأسرى في سجن "النقب" سيمتنعون عن الخروج إلى (الفورة)، وسيستمرون في إغلاق الأقسام، مشيرة إلى أن أسرى سجن "نفحة" يواصلون إلى جانب الخطوات المشتركة، عرقلة (الفحص الأمني- دق الشبابيك).



وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير".



وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وفا