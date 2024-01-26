الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 26-01-2024 05:45 م

الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة

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 الوكيل الاخباري - مع اقتراب عمليات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهرها الرابع، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على تحقيق "النصر الكامل" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير آبه بمواقف غالبية دول العالم التي تتحدث عن سبيل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، يرى مراقبون أن تل أبيب، التي تباهي حكومتها اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخها، خسرت سياسيا ما لم تخسره من قبل، في ظل مواقف غير مسبوقة لعديد من دول العالم، ومن بينها المعسكر الذي أبدى دعما لا محدود لها في البداية عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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