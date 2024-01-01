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المقاومة: استهدفنا 26 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة

الإثنين، 01-01-2024 10:00 م

ابو عبيدة يصدر بياناً عاجلاً

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الوكيل الاخباري - كشف الناطق باسم كتائب القسام " أبو عبيدة" عن حصيلة عمليات المقاومة خلال الـ 4 أيام الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان مكتوب ، مساء الاثنين : تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف : أكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

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وتابع : أسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90".

 

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