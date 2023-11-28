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الثلاثاء، 28-11-2023 07:33 ص

الأمم المتحدة: مخاوف من مضاعفات صحية للفئات الضعيفة في غزة

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الوكيل الاخباري - أثار تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية من مخاوف تتعلق بالفئات الضعيفة من الذين يعانون ظروف المأوى الصعبة.

وقال التقرير إن هذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الحوامل أو اللواتي وضعن أو يرضعن، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الأمم المتحدة إن قافلة تابعة لها جمعت 7600 جرعة من اللقاحات لمختلف الأمراض من مستودع وزارة الصحة في مدينة غزة، ونقلتها إلى جنوبي القطاع، حيث يمكن تبريدها بسبب نقص قدرة التبريد في الشمال، لاستخدامها بعد التأكد من صلاحيتها لتعزيز التمنيع الروتيني الذي أعاقه نقص الإمدادات والأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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