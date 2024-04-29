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الإثنين، 29-04-2024 06:12 ص

تعمق حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

رعد


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه في ساعات ما بعد الظهر تهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر حدوث الرعد والبرق وتساقط البرد.

 




 

 


 

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