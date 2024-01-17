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الأربعاء، 17-01-2024 12:24 م

الأوقاف الفلسطينية: فتح باب التسجيل لموسم الحج الأحد المقبل

الحج5


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2024 مـ / 1445 هـ، في جميع المحافظات الشمالية، باستثناء مدينتي القدس والخليل.

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وأوضح البكري، في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 21/1 /2024، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 31/1/2024.


وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بضرورة إتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل للحج بوقت مبكر، قامت وزارة الأوقاف بتوقيع بروتوكول الحج لهذا العام، وإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.


 




 

 


 

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