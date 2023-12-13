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الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

الأربعاء، 13-12-2023 09:44 م

الأونروا : الفلسطينيون يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ الـ1948

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الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا )، فيليب لازاريني، إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، لم يعد لديهم وقت أو خيارات.

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ووفقاً لـ(فرانس برس)، خلال المنتدى العالمي للاجئين، اليوم الأربعاء، أكد لازاريني بأن الفلسطينيين يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ 1948، في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة تضيق بشكل متزايد، مشيراً إلى أنهم يتجمّعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية.

وأشار لازاريني إلى أن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على قدرات الأونروا.

 




 

 


 

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