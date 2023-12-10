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الأحد، 10-12-2023 07:05 ص

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود جنوب غزة

قتل


الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

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وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة إلى 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم السبت نقلا عن الجيش الإسرائيلي.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.


 




 

 


 

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