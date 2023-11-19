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الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

الأحد، 19-11-2023 12:23 م

الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

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الوكيل الإخباري- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة القطاع الأوسط للحدود.

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من جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض طائرتين مسيرتين تسللتا من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية.


من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان.


يأتي ذلك فيما أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.

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