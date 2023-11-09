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الخميس، 09-11-2023 12:59 ص

الإمارات ترسل 5 طائرات جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني في غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الإمارات 5 طائرات جديدة تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك إجمالي عدد الطائرات إلى 16 طائرة.

وسيتم تفريغ حمولة هذه الطائرات في مدينة العريش المصرية، حيث يتم هناك تجميع كافة التجهيزات والمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة وتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيرت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

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RT

 




 

 


 

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