الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون يضر باقتصاد السلطة الفلسطينية المتهالك

الوكيل الاخباري - وافقت لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لأهالي القتلى الإسرائيليين في العمليات الاستشهادية الفلسطينية برفع دعوى تعويض لهم، ما يؤدي الى إلحاق الأذى الخطير باقتصاد السلطة الفلسطينية المتهالك أصلا.





وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة يروجون لمشروع القانون الذي ينص على "أنه يمكن تعويض أولئك المتضررين من أموال السلطة الفلسطينية باعتبار أنها تشجع على تلك العمليات وتدفع لمنفذي الهجمات الكثير من الأموال".

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