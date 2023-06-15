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الخميس، 15-06-2023 06:04 ص

شهيد وإصابتان خلال عدوان الاحتلال على نابلس

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب اثنان آخران أحدهما بجروح حرجة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة نابلس.

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وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثرا باصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.


وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الاحمر في نابلس أحمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والفخذ، ونقلا إلى المستشفى، أحدهما بحالة حرجة.
وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل اثنين منهم إلى المستشفى.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المنازل المستهدفة بالغاز السام، لنقل المصابين إلى المستشفى، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز، بشكل مباشر، واطلقت النار على اخرى اثناء توجهها لإخلاء حالة مرضية من منزل ابو علي الطويل في احدى البنايات السكنية ما ادى الى تحطم زجاجها الأمامي، رغم التنسيق المسبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وفا


 




 

 


 

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