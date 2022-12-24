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السبت، 24-12-2022 11:47 ص

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز أكثر من 370 جثمانا بسجون الموتى

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الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن دولة الاحتلال تحتجز أكثر من 370 جثماناً في سجون الموتى؛ داخل مقابر الأرقام و ثلاجات الموتى.

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وأضاف فروانة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الجثامين المحتجزة تعود لشهداء فلسطينيين وعرب، من الذكور والإناث، في أزمنة متعددة وسنوات متباعدة وظروف مختلفة، بينهم 11 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في سنوات مختلفة.


واعتبر أن احتجاز جثامين الشهداء واحدة من أبشع وأكبر الجرائم الإنسانية والأخلاقية والقانونية والدينية، التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلي علانية، فهي الوحيدة في العالم التي جعلت من المقابر وثلاجات الموتى سجوناً للشهداء، انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لعوائلهم وشعبهم.


واستُخدمت الجثامين المحتجزة بغرض الضغط والابتزاز والمساومة، كجزء من سياسة تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات وعقود طويلة.


بترا


 




 

 


 

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