هيئة الأسرى: الأسير ياسر صلاحات محتجز في ظروف غاية بالسوء

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير الشاب ياسر زيد صلاحات (22 عاماً) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، داخل زنازين معتقل "جلبوع" بأوضاع اعتقالية غاية في السوء.

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وتحدثت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عراقي، والتي تمكنت من زيارة الأسير صلاحات عن تفاصيل عزله.



وأوضحت في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" أن الاحتلال يعزل صلاحات بظروف صعبة، كما تتعمد إدارة السجون نقله بشكل تعسفي كل ثلاثة شهور من عزل إلى آخر.



وأضافت أنها انتظرت ساعة كاملة للسماح لها بزيارته، وعند مجيء الأسير صلاحات لغرفة الزيارة حضر مكبل الأيدي والأرجل، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن الدولة.

صفا