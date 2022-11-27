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الأحد، 27-11-2022 04:31 م

هيئة الأسرى : الأسيران زهران وسمحان يواجهان إهمالا طبيا متعمدا

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الوكيل الإخباري-كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في معتقل النقب، ويعانيان من اهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأشارت الهيئة في تقريرها، اليوم الأحد، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات لمعتقل النقب، إلى حالة الأسير راجي زهران (44 عاما)، من قرية دير أبو مشعل، الذي يعاني من التهابات باللثة منذ خمس سنوات أدت الى تسوس الأسنان وتساقطها، وتلف أغلبها نتيجة للالتهابات التي يعاني منها حيث راجع العيادة مرات عديدة، إلا أن إدارة المعتقل ترفض تقديم العلاج اللازم له.

كما يشتكي الأسير إياد سمحان (47 عاما) من قرية عين سينا بمحافظة رام الله، والمحكوم بالسجن لمدة (30 عاما)، من أوجاع بالجانب الايمن من البطن وبمنطقة مجرى البول والخصيتين، وآلام في الصدر وخضع لفحوصات طبية وصور أشعة وتخطيط للقلب، وتبين أنه يعاني من الكوليسترول وضغط في القلب، إلا أن عيادة السجن تكتفي بإعطائه المسكنات فقط، ويتحسن فترة ويعود الى نفس الأوجاع والآلام.

وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين.

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وفا

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