الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله ونابلس والبيرة واعتقلت المواطنين العشرة.



وفي سياق منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئيا.



