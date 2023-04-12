الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

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وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس محمد محمود، في بيان اليوم الأربعاء، أن القاضي الإسرائيلي قرر الإفراج عن ستة فتية مقدسيين، وهم عبدالله ادكيدك، أمير البزلميط، ماهر العباسي، آدم الصفدي، محمود العباسي، صهيب الرجبي، شريطة إبعادهم عن الأقصى لمدة شهر، وحبس منزلي لمدة 9 أيام وكفالة نقدية بقيمة 1000 شيكل لكل منهم بما يعادل (300 دولار)، وكفالة طرف ثالث.



وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الفتية الستة، الجمعة الماضية، فور خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة.



بترا