الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم غرفة ذاتيا

الوكيل الإخباري - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتيا، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وأوضحت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فرضت على المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 مترا مربعا.



وأضافت إن يغمور أُجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنبا لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيقل قبل حوالي 5 أشهر على العائلة، علما أن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاما.



يشار إلى أن حي الثوري يحد سلوان من الغرب، ويواجه إجراءات عنصرية متكررة ومختلفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وفا