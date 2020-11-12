الاحتلال يجرف أراضي جنوب شرق نابلس

الوكيل الاخباري- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي شرق قرية يانون جنوب شرق نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن أعمال التجريف التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال، تهدف إلى توسعة المستوطنات المحيطة بقرية يانون.



وأضاف أن عمليات التجريف تتركز في محيط البؤرة الاستيطانية التي تحمل رقم 777 المقامة على جبل عبد الله شرق يانون.



وأشار إلى أن هذه الانتهاكات ستؤدي الى حصار يانون من جميع الاتجاهات عدا عن العمليات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون بحق أهالي القرية.



