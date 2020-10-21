الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

الاحتلال الاسرائيلي يهدم مسكنا في الاغوار الشمالية

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الأربعاء، 21-10-2020 01:29 م

الاحتلال الاسرائيلي يهدم مسكنا في الاغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا فلسطينيا في قرية الجفتلك بالأغوار الشمالية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الانتهاكات في الاغوار عارف دراغمة، في بيان، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا مكونا من غرفة صفيح وحمام، يعود للمواطن حسن سالم كعابنة من منطقة تل الصمادي في الجفتلك، علما أن المسكن الذي تم هدمه كان قد قُدّم له كمساعدة إنسانية، بعد تعرض مسكنه للهدم نهاية شهر أيلول الماضي.


ويذكر أن قوات الاحتلال صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في قرية الجفتلك.


وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا واستولت على معدات للبناء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.


وأفاد مالك المنزل سميح أحمد صلاح في بيان، بان قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "خربة عليا" جنوب الخضر، وأغلقت المكان، ومنعت دخول وخروج المواطنين منها واليها، وهدمت منزله المكون من طابق بمساحة اجمالية 120 مترا مربعا، واستولت على معدات للبناء من محيطه، لافتا إلى إنها المرة الرابعة التي تهدم فيها قوات الاحتلال منزله، خلال العامين الماضيين.


من جانبه، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال تستهدف المواطنين في منطقتي خربة عليا وأم ركبة، اللتين تعتبران المتنفس الوحيد لأهالي بلدة الخضر من اجل التوسع العمراني.


 




 

 


 

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