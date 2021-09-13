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الإثنين، 13-09-2021 03:03 م

الاحتلال يجرف أراض شمال طولكرم

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الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

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وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة دونمين، وتعود ملكيتها للمواطن ظافر نعيم غانم من البلدة.


وقال المزارع محمد حسن، الضامن للأرض، إنهم تفاجأوا بجرافات الاحتلال وهي تقوم بتجريف الارض دون سابق انذار، وتم تحذير اصحابها من الاقتراب منها لمدة شهر.


وأضاف، ان هذه الارض كانت مزروعة بالخضار قبل تحويلها لكراج سيارات إثر الدمار الذي لحق بالمزروعات بسبب مرور جرافات وجيبات الاحتلال عليها وما ينتج عنها من غبار أتى على المزروعات فيها، إضافة الى إلقاء قنابل الغاز باتجاه البيوت البلاستيكية في المكان.

 

المصدر : وفا 

 

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