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الثلاثاء، 16-03-2021 08:57 م

الاحتلال يجرف أراضٍ شمال غرب بيت لحم

احت


الوكيل الإخباري - جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراض زراعية في منطقة المخرور شمال غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور وقامت بتجريف أراض تعود للمواطن رمزي قيسية تبلغ مساحتها أربعة دونمات.

 

المصدر : وفا

 

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