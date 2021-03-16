الاحتلال يجرف أراضٍ شمال غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري - جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراض زراعية في منطقة المخرور شمال غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور وقامت بتجريف أراض تعود للمواطن رمزي قيسية تبلغ مساحتها أربعة دونمات.

المصدر : وفا

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