الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع أشجار زيتون وكرمة في حوسان غرب بيت لحم

الوكيل الاخباري-
جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أرضا في قرية حوسان غرب بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون والكرمة.اضافة اعلان
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا تبلغ مساحتها أربعة دونمات في المنطقة الواقعة بين حوسان ونحالين، واقتلعت 51 شجرة زيتون، و15 شجرة كرمة منها، تعود للمواطنين الفلسطينيين: صالح علي حمامرة وشقيقيه موسى وخليل، وعلي محمد حمامرة، وفخري محمود حمامرة.
وأضاف أن عملية التجريف تهدف إلى توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.