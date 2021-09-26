الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة لـ برنامج الوكيل : لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا

إجراءات حكومية مرتقبة لرفع وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

الاحتلال يزعم استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباكات

حجاوي : تراجع الإقبال على التطعيم بسبب استقرار الوضع الوبائي

مراكز التطعيم الأحد - روابط

وفيات كورونا عالميا تقترب من الـ5 ملايين

ارتفاع على الحرارة الأحد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

آلاف الاسكتلنديين يتظاهرون للاستقلال عن المملكة المتحدة

عاجل

الدكتور الخوالدة لـبرنامج الوكيل : وفيات لحوامل بالطفيلة لم يتلقين اللقاح - فيديو

الأحد، 26-09-2021 07:17 ص

الاحتلال يختطف شابين فلسطينيين في جنين

614fbe594c59b7576d2c0aae


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وحدات خاصة من جيش الاحتلال اختطفت شابين فلسطينيين خلال تواجدهما في محطة للمحروقات في جنين.

اضافة اعلان


وقال موقع فلسطيني إن "الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما أثناء تواجده داخل سيارته في محطة "النفاع" للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين".


وأضاف أن "هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999135086

الاحتلال يزعم استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباكات

w

هنية : مواجهات قرية بيتا رسّخت 3 حقائق

اسعاف-فلسطيني

3 إصابات إحداها حرجة بحادث سير شمال جنين

f

انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ19

920212419332109134246

الوطني الفلسطيني: خطاب عباس أعاد القضية الفلسطينية لحاضنتها القانونية والسياسية

فق

مستوطنون يقتحمون عين الهوية في بيت لحم

أخبار متعلقة
السجن 2

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

10163320738863303209833355811631

الاحتلال يشن حملة تفتيش في جبال فقوعة شمال شرق جنين

قوات-الاحتلال-الإسرائيلي

الاحتلال يقتحم المدخل الغربي لمدينة جنين

a03e5c61941fe30c70840f6707acb546

جنين.. قوات الاحتلال تقتحم يعبد

be1c696a888ea6397e3a76b419f157cd

الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل على حاجز الجلمة شمال جنين

فلسطين-2

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة يعبد