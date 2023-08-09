الاحتلال يُخطر بوقف البناء والعمل في 8 منازل شمال رام الله

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء والعمل في 8 منازل، ببلدة سنجل، شمال رام الله.

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وذكرت مصادر لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلّمت 7 فلسطينيين إخطارات بوقف البناء في منازلهم، عُرف منهم: عبد المنعم عصفور، وفضل عصفور، وشكيب عصفور، وعايد عصفور، وأسامة مسالمة، وسامي مسالمة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت خالد خليل إخطارا بوقف الترميم في منزله، مشيرة إلى أن المستوطنين كانوا قد أحرقوا المنزل عام 2013.

وفي السياق، منع المستوطنون أهالي البلدة من فلاحة أراضيهم، وحاولوا الاعتداء عليهم.

