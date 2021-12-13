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الإثنين، 13-12-2021 03:25 م

الاحتلال يداهم عدة منازل غرب جنين ويسرق مبلغا ماليا

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية الطيبة غرب مدينة جنين، وداهمت عددا من المنازل، وسرقت مبلغا ماليا.

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وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل تعود لكل من: جهاد زياد جبارين، وفياض علي محاميد، والأشقاء خالد وفتحي أحمد صادق أبو حلوق، ومصطفى ومحمد فتحي ابو حلوق، وأحمد ومحمود خالد ابو حلوق، وياسر وأحمد محمد تيسير أبو حلوق.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال استولت على مبلغ 10 آلاف شيقل من منزل الفلسطيني أحمد خالد ابو حلوق

 

وفا

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