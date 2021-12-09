الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من نابلس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس سبعة فلسطينيين من مدينة نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفــا" بأن قوة احتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت ثلاثة فلسطينيين وهم: أيوب رمزي دويكات، وعمر الشخشير، وإبراهيم دويكات.



كما اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت: حسن تفاحة من منطقة الضاحية، وأنس شتيه من شارع مؤتة، وحمزة طبنجة من خلة العامود.



وكانت قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس واعتقلتالفلسطيني



وفا

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