الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة وإصابات بالاختناق

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوب جنين، وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات بالبلدة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وإستجوبتهم بعد تهديدهم بإعتقالهم وعرف من أصحاب المنازل مصطفى الشيباني، وأبو جاسر الشيباني، وطارق قعدان، ورامي لحلوح، ومحمد المرداوي، وبسيوني العارضة، وأحمد وجعفر عز الدين، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفا