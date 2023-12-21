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الاحتلال يزعم العثور على شبكة أنفاق في حي الخبة بغزة

الخميس، 21-12-2023 12:49 ص

الاحتلال يزعم العثور على شبكة أنفاق في حي الخبة بغزة

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الوكيل الاخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على شبكة أنفاق في حي الخبة وسط مدينة غزة.

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وقال جيش الاحتلال في بيان له، مساء الأربعاء، إن قادة حركة حماس كانت تستخدم هذا النفق، إضافة إلى السيطرة على "ساحة فلسطين"، على حد زعمه.

 

وأضاف أن شبكة الأنفاق تضم شبكة كبيرة من الأنفاق، مرتبطة بمكاتب ومنازل قادة حماس، على حد قولهم.


كما زعم جيش الاحتلال إن "ساحة فلسطين" كانت مركزا للحكم العسكري لحماس، وهي محاطة بمباني كانت بمثابة مراكز قيادة وسيطرة، وممرات أنفاق ومباني استراتيجية. 


وقال إنه تقع هذه البنية التحتية العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمتاجر التجارية والمباني الحكومية والمساكن المدنية ومدرسة مخصصة للأطفال الصم".


وأشار إلى أنه تعتبر الساحة مركز شبكة الأنفاق الاستراتيجية لبعض معاقل قيادة حماس، وتتصل بالبنية التحتية تحت الأرض في منطقة مستشفى الرنتيسي ومستشفى الشفاء.

 




 

 


 

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