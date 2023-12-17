الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت

الأمن العام : مركبات مدنية وكاميرات مراقبة لرصد مخالفات السير

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال

الاحتلال يزعم اكتشاف نفق في قطاع غزة

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

التنمية تطلق مبادرة "قوّ فرصتك" لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

مجلس محافظة المفرق: نسبة إنجاز المشاريع للعام الحالي متدنية

لابيد: يجب الإطاحة بنتنياهو

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

عاجل

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

الأحد، 17-12-2023 08:21 م

الاحتلال يزعم اكتشاف نفق في قطاع غزة

0414


الوكيل الإخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا، ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر ايرز بيت حانون شمالا.


وقال جيش الاحتلال إن وحدة "ياهلوم" الخاصة بقوات المشاة والهندسة في فرقة غزة العسكرية نفذت عمليات استكشافية مكنتها من اكتشاف نحو 4 كيلومترات من مسار النفق بعمق 50 مترا.


ونشر الاحتلال صورا لوزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image770x420cropped

الأمم المتحدة: الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت

image

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال

w1sJ1

297 شهيداً في الضفة الغربية بينهم 70 طفلاً منذ 7 اكتوبر

11

لابيد: يجب الإطاحة بنتنياهو

qJXUhVmYpsvhbs2NaAvFqE0gp4Li68FoWmpEeEqg

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إضافي في شمال غزة

4141

بالفيديو.. القسام تدمر دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أخبار متعلقة
14

الاحتلال يكشف معلومات حديثة عن قتلى وإصابات جنوده في غزة

-1500617373

شهيدان برصاص قناصة جيش الاحتلال في بيت لاهيا

4b23b933-5084-4d8b-9d0c-832a9be6a504

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

412601

الاحتلال يكشف عن هوية ضابطين قتلا اليوم بغزة

ج

جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة الرابع شمال قطاع غزة

photo_2023-11-22_07-09-29

جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة