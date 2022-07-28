الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 02:09 م

الاحتلال يستولي على خضار من بسطات البيع في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خضراوات من بسطات البيع المقامة قرب قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن ما يسمى بـــ"مجلس المستوطنات" قام بالاستيلاء على الخضراوات من البسطات المقامة قرب الشارع الرئيس.

وأوضح أن البسطات التي تم الاستيلاء على محتوياتها تعود للمواطنين حذيفة أشرف إبراهيم صوافطة، ورياض يوسف صالح صوافطة.

يذكر أن "مجلس المستوطنات" يستهدف هذه البسطات باستمرار، حيث استولى على محتوياتها عدة مرات خلال العام الحالي، كما تعرضت البسطات للهدم والإخطار أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

 




 

 


 

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