الاحتلال يستولي على 193 دونمًا من أراضي العوجا

الوكيل الإخباري - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 193 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بمنطقة العوجا في محافظة أريحا.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها تابعة لقرية العوجا، واستخدمت سلطات الاحتلال حجة "استملاك للمصلحة العامة"، للاستيلاء عليها.



وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي، وتحديدًا بالمناطق (ج)، في ظل السيطرة الإسرائيلية على التخطيط فيها، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية.

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