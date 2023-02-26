الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 12:44 م

الاحتلال يستولي على 193 دونمًا من أراضي العوجا

ههه


الوكيل الإخباري - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 193 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بمنطقة العوجا في محافظة أريحا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها تابعة لقرية العوجا، واستخدمت سلطات الاحتلال حجة "استملاك للمصلحة العامة"، للاستيلاء عليها.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي، وتحديدًا بالمناطق (ج)، في ظل السيطرة الإسرائيلية على التخطيط فيها، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية.

اضافة اعلان

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رررررررر

مستوطنون يحتجزون عائلة فلسطينية جنوب نابلس

احححححححححح

الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا جنوب الخليل

زز

الخارجية الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين

ظظ

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

زز

حركة فتح : اجتماع العقبة يأتي لردع الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

أخبار متعلقة
bf11154e77045a81af734abc3d5b87c7

الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا

ووووو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من العوجا شمال أريحا

ظظظ

الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في سماء أريحا

Sy8z7

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الرابع

اريحا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث