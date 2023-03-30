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الخميس، 30-03-2023 04:12 م

الاحتلال يستولي على 2.3 مليون دونم من أراضي الضفة

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الوكيل الإخباري -استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 2.3 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية وخصصتها لبناء وتوسيع المشروع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني، بحسب مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية.

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وقال المركز في بيان بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض الذي يصادف اليوم الخميس، إن الاحتلال استولى على هذه الأراضي لبناء 572 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يسكنها حوالي 850 ألف مستوطن.


وخلال عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12350 بيتاً فلسطينياً، واقتلعت أكثر من 2 مليون شجرة زيتون معمرة.


ومارس الاحتلال عمليات الهدم بحق قرى فلسطينية بالداخل كما حصل في قرية العراقيب، وقام بتجفيف بحيرة الحولة، وتحويل مجرى نهر الأردن، ويعمل الآن على تجفيف البحر الميت.

 

 

 




 

 


 

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