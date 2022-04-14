الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل قصي حمامرة في بيت لحم

الوكيل الإخباري - سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد قصي فؤاد حمامرة (١٤عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، علىً حاجز النشاش العسكري، جنوب بيت لحم.

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ونقل جثمان الشهيد بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى بيت جالا الحكومي .



وسيشيع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر، وينطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي الساعة ١١:٣٠ صباحا، وصولا الى منزل والده لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة عليه في جامع الزاوية، قبل مواراته الثرى.



واعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم اليوم، إضرابا شاملا في المحافظة حتى الساعة الرابعة عصرا، يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، حدادا على روح الشهيد.



يشار الى ان الطفل حمامرة استشهد، مساء أمس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وحمامرة هو الشهيد الثاني في حوسان في غضون ثلاثة أيام بعد استشهاد السيدة غادة سباتين يوم الاثنين الماضي.

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