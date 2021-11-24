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الأربعاء، 24-11-2021 02:00 م

الاحتلال يصيب 3 عمال من بيرنبالا ويعتقل 4 فلسطينيين من مخيم الجلزون

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الوكيل الإخباري-أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 عمال من بيرنبالا واعتقلت 4 فلطسنيين من مخيم الجلزون وبيت ريما.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت نبيلة حمدان أبو الصبري (50 عاما)، ونجلها بلال سامي حمدان أبو الصبري (30 عاما)، وثائر صمادعة.


وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة عمال من بيرنبالا أحدهم برصاصة مطاطية واثنين آخرين بالاختناق، بعد ان استهدفت قوات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم بالقرب من مخيم الجلزون، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.


وفي بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أسامة عبد الله البرغوثي.


كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال رام الله، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

 

وفا

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