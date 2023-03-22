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الأربعاء، 22-03-2023 03:01 م

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

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الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغاز السام، اليوم الأربعاء، على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة عشرات المرضى والمواطنين بحالات اختناق، في الوقت الذي اقتحمت فيه مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس واعتقلت 28 فلسطينيا.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الغاز السام على أقسام المجمع الطبي، مؤكدة أن أكثر الأقسام تضررا كانت أقسام إنعاش جراحة القلب والقسطرة، وقسم الأطفال.


وأشارت إلى أن الغاز السام الذي ألقاه الاحتلال تسبب بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق وتسبب بحالة هلع وخوف كبيرين لدى المرضى ومرافقيهم، خاصة الأطفال وأصحاب الأمراض والأزمات الصدرية المزمنة.

 

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 28 فلسطينيا، خلال حملة دهم واقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.


وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين إلى التحقيق لدى أجهزتها الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه.


بترا

 




 

 


 

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