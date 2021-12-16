الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويفتش عدة منازل في الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين وفتشت عدة منازل في بلدة يطا، جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت باسل حسم فراح (20 عاما)، وعزمي عزام دويك، من مدينة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال وجيه عطا حامد الرجبي (65 عاما) من حي كرباج جنوب مدينة الخليل، وفتشت منزله وورشة الخراطة التي يعمل بها، واستولت على بعض المعدات.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، عرف من أصحابها: محمود شحادة مخامرة، والاسير المحرر محمود جبريل مخامرة.



وفا

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