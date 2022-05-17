الاحتلال يعتقل حامي تابوت شيرين أبو عاقلة

الوكيل الاخباري- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشاب الفلسطيني عمرو أبو خضير، من منزله في بلدة شعفاط، شمالي مدينة القدس الشرقية، وذلك خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في بيت حنينا ومحيطها في أعقاب تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.



يطلق الفلسطينيون على أبو خضير لقب "حامي التابوت"، منذ أن ظهر في أشرطة فيديو يتعرض للضرب من قِبَل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء حمله تابوت الصحفية شيرين أبو عاقلة، في المستشفى الفرنسي، بمدينة القدس الشرقية يوم الجمعة الماضي.



حيث أظهرت مقاطع فيديو أبو خضير ممسكاً بطرف التابوت بقوة ومنعه، مع عدد من الشبان الآخرين، من السقوط على الأرض رغم تعرضه للضرب من قبل شرطة الاحتلال.

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