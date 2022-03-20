الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: حكم حامد محمد شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، ومحمد إبراهيم شلالدة، وإبراهيم عيسى شلالدة، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت مسلم عبد الحليم خلايلة، وخليل مسلم الخلايلة، كما اعتقلت سلامة النواجعة من يطا، جنوب الخليل.



وفا

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