الاحتلال يعتقل 44 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى محررون

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 44 مواطنا فلسطينيا من الضفة.

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في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا، وهم: عثمان زهران، وحسن علي ربيع، ومحمود نافع زهران، وعبد الله الماكن، ومحمود ذيب، وعدي هيثم ربيع، وزهدي مطر زهران، وأحمد الخير، وعدي عيسى ربيع، وصالح درويش عطا، من قرية دير أبو مشعل شمالًا، وياسين صبحي حامد (52 عاماً)، ونجليه عماد (22 عاما)، وأحمد (18 عاما) من بلدة سلواد شرقًا.



وفي الخليل، اعتقلت تلك القوات 11 مواطنا، وهم: الأسير المحرر عدي مأمون الشرباتي، وعماد حسن محمد الراعي (47 عاما) ونجليه قتيبة (16 عاما) وعبيدة (17 عاما) وهشام طافش ونجله محمد من مخيم العروب، وعبد الكريم حسن الطيطي (50 عاما) ونجله محمد (19 عاما) من مخيم الفوار، ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن محمد محمود مخامرة (27 عاما) وشقيقه معاذ (30 عاما) والشاب محمد علي أبو طبيخ.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلة وفا في القدس نقلا عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال وعناصر من جهاز الشاباك الإسرائيلي اقتحموا بعد منتصف الليلة الماضية بلدة العيسوية واعتقلوا ١٢ من شبانها بعد اقتحام منازل ذويهم، وشملت الاعتقالات: مجد بشير احمد، ويزن عاطف عبيد، وخالد ضياء محيسن، وحسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، ومحمد هيثم مصطفى، وعبد الله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، ونايف وسيم عبيد، ويوسف بلال ابو ريالة، واسماعيل علي ابو ريالة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون، وهم: الأسير المحرر الشيخ عز الدين أحمد عمارنة في بلدة يعبد جنوبًا، والمحرر علاء توفيق يحيى من قرية العرقة، والشاب إيهاب نصري حوشية في بلدة اليامون، واحتجزت شقيقه إياد وأفرجت عنه في وقت لاحق.



كما اعتقلت الأسير المحرر تايه يوسف وشاحي، والشاب ضياء سلامة من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.



ومن قرية اللبن الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب براء مهند عويس (25 عاماً).



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، هما: وجدي سلامة، وسامي أبو هنية.



وفي بيت لحم، استدعت قوات الاحتلال المواطن مهدي صلاح طقاطقة لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبًا.



وفا

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